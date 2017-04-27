Юные изобретатели продемонстрировали своих роботов на межобластном техническом фестивале

В Днепре прошел второй открытый межобластной фестиваль по робототехнике для детей и молодежи. Около ста изобретателей представили свои разработки кибермашин разного назначения – от развлекательного домедицинского.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На фестивале представлены очень интересные наработки – дети и молодые люди разбираются в проектировании, моделировании и программировании. Обществу нужны творческие личности, поэтому наша задача - воспитать креативных людей, которые будут востребованы в современных реалиях», - рассказала директор областного центра научно-технического творчества и информационных технологий учащейся молодежи Людмила Волкова.

Участники фестиваля в возрасте от 6 до 24 лет приехали в Днепр из райцентров области, Запорожья, Кировоградщины и Кропивницкого. Кто-то привез роботов, которые наперегонки гоняют по трекам, других интересовало применение «киборгов» в медицине. Егор из Днепра показал робота, который может служить людям с ограниченными возможностями.

«Я сделал робота-аватара, что может вместо пользователя присутствовать на лекциях, экскурсиях, в других местах, куда трудно попасть людям с ограниченными возможностями. С помощью Интернета он подключается к телефону и передает своему хозяину информацию», - похвастался изобретением парень.

Участники фестиваля получили грамоты и награды.

Первый такой фестиваль прошел в позапрошлом году в Днепре, в дальнейшем организаторы планируют сделать это мероприятие ежегодным.