| Общество | 17:32 | 15.05.2017 Новости понедельника: что сделано на Днепропетровщине В Терновке ремонтируют дорогу, в Новомосковске реконструируют детсад, в Верхнеднепровской центральной районной больнице меняют окна и двери. ТОП-5 инфраструктурных проектов понедельника. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОАГ. • В Терновке капитально ремонтируют центральную улицу Харьковская. В 2016-м обновили 13,5 тысячи квадратных метров дороги, в этом году отремонтируют еще 10,5 тысячи. Сейчас подрядчики монтируют новые бордюры и готовятся к асфальтированию. • На 70% реконструировали детсад «Чебурашка» в Новомосковске. Помещение перепланировали, утеплили фасад, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, смонтировали теплый пол. Зимой детсад будет отапливать автономная модульная котельная: ее уже установили во дворе. Работы должны завершиться в конце лета. В детском саду будет 11 групп, куда будут ходить 200 мальчиков и девочек от 2 до 6 лет. • В Павлограде и Пятихатках началась реконструкция системы биологической очистки стоков. Это даст возможность привести сбросы к нормативным показателям. Биологическая очистка сточных вод – наиболее удобный, безопасный и эффективный способ удаления загрязнений органического происхождения. • В терапевтическом корпусе Верхнеднепровской центральной районной больницы продолжается капитальный ремонт. В четырехэтажном здании меняют окна и двери. В корпусе находятся терапевтическое, кардиологическое, неврологическое и детское отделения. Ежегодно они принимают почти 3 тысячи пациентов. • Реконструируется Дом культуры в Перещепино. Десять лет назад в нем обрушилась крыша, и здание находилось в аварийном состоянии. На сегодня там полностью заменили крышу и утеплили фасад. Следующий этап – замена пола, проведение водоснабжения и канализационной системы, обновление электропроводки и вентиляции. Работы выполнены на 60%.

