Пока определенные круги обсуждают политические действия мы показываем конкретные результаты работы для громад, - Глеб Пригунов

На Днепропетровщине активно внедряют инициативы Президента Украины Петра Порошенко по улучшению уровня жизни общин. «Это не первый и не последний объект, который строится для нужд общин региона« с нуля », - отметил на открытии председатель областного совета Глеб Пригунов.

Сегодня в Днепре на жилмассиве Левобережный-3 открыли уже второй в регионе, построенный «с нуля» по европейским нормам, «энергоэффективный» детский сад. В ближайшее время в регионе откроют еще несколько построенных дошкольных учебных заведений. На этой неделе откроются также детские сады в Царичанском и Павлоградском районах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Сейчас Левобережный-3 - один из крупнейших жилых массивов города, здесь проживает немало молодых семей, переселенцев и семей участников АТО. Поэтому семьи как воздух требовали еще одного детского сада.

Сад построили за 1 год, стоимость работ - 45 млн грн., Из них 25 млн грн. - средства областного бюджета. Сад площадью почти 3 тыс кв. м. имеет все, что нужно для полноценного и всестороннего развития дошкольников: спортивные и музыкальные залы, игровые комнаты, спальни. С детьми работают дефектологи, психологи, логопеды. Сад рассчитан на 220 мест. Кроме того, усадку работает модульная котельная на пеллетах. Она позволяет сделать отопление полностью автономным.

«Наш регион развивается, увеличивается рождаемость и количество молодых семей. Поэтому строительство новых социальных объектов для нужд общин актуален. В областной и городской власти есть полное понимание, что надо делать для наших граждан. И пока определенные круги только обсуждают политические действия в стране, мы показываем конкретные результаты, которыми улучшаем уровень жизни наших общин. Когда возникает определенная проблема, то областная и городская власть объединяют усилия для ее решения. И этот детский сад - подтверждение этому », - подытожил Глеб Пригунов.

