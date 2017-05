| Общество | 17:46 | 15.05.2017 101-летний британец прыгнул с парашютом и побил мировой рекорд 101-летний Брайсон Уильям Хейс из юго-западной Англии стал старейшим в мире парашютистом, когда-либо прыгал в тандеме, передает Gazeta.ua. Рекордный прыжок мужчина совершил 14 мая. Впервые Хейс попытался скайдайвинг в прошлом году. Таким образом, отпраздновал 100-летие. «Это был удивительный опыт. Пожалуй, я немного увлекся, потому что очень захотел почувствовать это снова», - отметил он. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Арманду Жендро. В июне 2013 года он прыгнул с парашютом с высоты 10 тыс. футов (3 км), имея на тот момент 101 год и три дня. Хейс, что прыгнул с высоты 15 тыс. Футов (4,5 км), побил его достижения на 34 дня. Вместе с Хейсом прыжки совершили 8 членов его семьи. В частности его сын Брайан, внук Роджер, правнуки Джо и Стэнли, зять Иен. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

