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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:46 | 15.05.2017
101-летний британец прыгнул с парашютом и побил мировой рекорд

101-летний Брайсон Уильям Хейс из юго-западной Англии стал старейшим в мире парашютистом, когда-либо прыгал в тандеме, передает Gazeta.ua.

Рекордный прыжок мужчина совершил 14 мая.

Впервые Хейс попытался скайдайвинг в прошлом году. Таким образом, отпраздновал 100-летие.

«Это был удивительный опыт. Пожалуй, я немного увлекся, потому что очень захотел почувствовать это снова», - отметил он.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Арманду Жендро. В июне 2013 года он прыгнул с парашютом с высоты 10 тыс. футов (3 км), имея на тот момент 101 год и три дня. Хейс, что прыгнул с высоты 15 тыс. Футов (4,5 км), побил его достижения на 34 дня.

Вместе с Хейсом прыжки совершили 8 членов его семьи. В частности его сын Брайан, внук Роджер, правнуки Джо и Стэнли, зять Иен. 
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Теги: общество

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