| Общество | 09:12 | 16.05.2017 Врачи призывают жителей Днепропетровщины проверить артериальное давление Жителей Днепропетровщины призывают заботиться о своем здоровье и вовремя проверять артериальное давление. Для этого в амбулаториях области работают специальные доврачебные кабинеты, где можно без очереди измерить давление и получить консультации специалистов. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Елена Луговая во время пресс-конференции в ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Своевременная диагностика гипертонии поможет избежать осложнений, отметила Елена Луговая. «13 мая - Всемирный день борьбы с гипертонией. Месячник профилактики этой болезни начался в Днепропетровской области. Это повод еще раз напомнить жителям области: следует заботиться о своем здоровье. Если не лечить гипертонию, она может привести к инфаркту и даже инсульту. Своевременный прием препаратов позволит избежать тяжелых последствий», - сказала Елена Луговая.



Избежать гипертонии поможет рациональное питание и физкультура. Также следует отказаться от алкоголя, курения и избегать стрессов. «Если избежать болезни не удалось, врач назначит индивидуальную терапию. Бесплатные препараты по рецепту от врача можно получить благодаря программе «Доступные лекарства», - добавила Елена Луговая. В Днепропетровской области на диспансерном учете находится около 800 тысяч больных гипертонией.

