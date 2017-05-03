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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:48 | 16.05.2017
Украина запустит в Польшу еще один поезд

Укрзалізниця планирует запустить поезд «Ковель-Хелм» уже с середины июня.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

Как сообщается, сейчас согласовываются детали графика движения этого поезда, в частности, для удобных пересадок на другие поезда.

Рассматривается возможность пересадки с №667 «Черновцы − Ковель», №97 «Киев – Ковель», №83 «Одесса – Ковель», а обратно из Хелма пересадка на поезд №98 «Ковель − Киев» и пригородные поезда, отправляющиеся из Ковеля вечером.

«Кроме этого, работаем с пограничной и таможенной службами, согласовываем процедуру пересечения границы, чтобы пассажиры имели возможность попасть в Польшу максимально быстро», − рассказал директор регионального филиала Львовская железная дорога Иван Груник. 
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Теги: Украина

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