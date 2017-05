| Общество | 09:48 | 16.05.2017 Украина запустит в Польшу еще один поезд Укрзалізниця планирует запустить поезд «Ковель-Хелм» уже с середины июня. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. Как сообщается, сейчас согласовываются детали графика движения этого поезда, в частности, для удобных пересадок на другие поезда. Рассматривается возможность пересадки с №667 «Черновцы − Ковель», №97 «Киев – Ковель», №83 «Одесса – Ковель», а обратно из Хелма пересадка на поезд №98 «Ковель − Киев» и пригородные поезда, отправляющиеся из Ковеля вечером. «Кроме этого, работаем с пограничной и таможенной службами, согласовываем процедуру пересечения границы, чтобы пассажиры имели возможность попасть в Польшу максимально быстро», − рассказал директор регионального филиала Львовская железная дорога Иван Груник. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

