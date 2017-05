| Общество | 10:03 | 16.05.2017 Завтра в Днепре на пр. Гагарина отключат воду 17 мая с 09:00 до 19:00 будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных по пр. Гагарина в домах 92, 94, 96, 98, 100, 102. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Приостановка водоснабжения связана с с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети Д-150 мм проложенной по пр. Гагарина. На период выполнения работ КП «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных домов.

