Завтра в Днепре на пр. Гагарина отключат воду

17 мая с 09:00 до 19:00 будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных по пр. Гагарина в домах 92, 94, 96, 98, 100, 102. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Приостановка водоснабжения связана с с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети Д-150 мм проложенной по пр. Гагарина. На период выполнения работ КП «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных домов.

