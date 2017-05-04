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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:19 | 16.05.2017
Сельская школа Днепропетровщины первой в Украине внедряет дистанционные уроки программирования

В Лычковской школе Магдалиновского района Днепропетровской начали дистанционно изучать программирование на базе бесплатной онлайн-платформы «Прометеус». Интересно, что одиннадцатиклассники становятся наставниками для своих младших товарищей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«В конце апреля департамент образования ДнепрОГА утвердил нашу школу как одно из учебных заведений района для участия в научно-исследовательской работе... Одно из ее направлений – использование платформы «Прометеус». Приятно, что облгосадминистрация поддерживает эту новацию – мы надеемся на будущее плодотворное сотрудничество», - рассказала директор Лычковской СОШ Татьяна Зорина.

Как онлайн-платформа массового бесплатного дистанционного обучения «Прометеус» будет полезна удаленным сельским школам вроде Лычковской, уверена координатор проекта Екатерина Лымарь.

«Мы надеемся, что уровень знаний школьников и их заинтересованность в современной профессии программиста значительно повысятся. Кстати, этот курс создают одиннадцатиклассники лицея при Киевском политехническом институте. Фактически они передают другим детям свой опыт - это необычно и увлекательно», - сказала она.

В Лычковской школе ученики выпускных классов так же, как лицеисты при КПИ, помогают учиться своим младшим «коллегам».

«Программированию учусь уже давно, сейчас изучаю язык JavaScript. Чтобы лучше знать информатику, обратился к курсу «Прометеус» - там нашел новые знания о работе на онлайн-платформах. Пятиклассникам я могу рассказать, как создать собственный проект. Что касается моих планов, то хочу разработать робота-шахматиста », - рассказал одиннадцатиклассникЛычковской школы Валентин Гезь.

Днепропетровщина - первая в Украине начала использовать платформу «Прометеус» в школьном обучении.
 
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Теги: образование

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