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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:50 | 16.05.2017
На Павлоградском химзаводе определили самую красивую сотрудницу (ФОТО)

На Павлоградском химическом заводе прошел фотоконкурс красоты «Мисс Весна».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия.

В фотоконкурсе принимали участие сотрудницы предприятия, разных возрастных категорий.

Обязательным условием фотоконкурса являлось, заполнение анкеты и наличие 3-х фотографий (портретное, в полный рост и любое на выбор).

Конкурсантов оценивало компетентное жюри во главе с председателем объединенного профсоюзного комитета ГП «НПО «Павлоградский химический завод» Фаритом Губайдуллиным.

По результатам оценивания победу одержала Анна Косько, ведущий бухгалтер по налоговому учету (Центральная бухгалтерия).

Второе место заняла Наталья Петренко (инженер по организации и нормированию труда, цех «Металлист» ГП «НПО «"ПХЗ»), третье – Елена Верескун (администратор в ВСК «Юность»).

Напомним, на предприятии работает почти 1,5 тыс. сотрудников, среди них 754 женщин и 685 мужчин.  
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Теги: Днепропетровщина

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