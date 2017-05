| Общество | 11:06 | 16.05.2017 Дома 8 тысяч марганчан спасут от многолетних подтоплений, - Валентин Резниченко В этом году дома 8 тысяч жителей Марганца спасут от многолетних подтоплений. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, будет расчищено около восьми километров местной реки Томаковка, обустроят зону отдыха. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В этом году реализуем в области два десятка экопроектов - расчищаем реки и ликвидируем подтопления, - отметил Валентин Резниченко. - Сейчас работы начались на реке Томаковке в Марганце. Илистое русло расчистят - от подтоплений спасут дома более 8 тысяч людей».



Из-за постоянной заиленности реки Томаковки поднимался уровень воды. Поэтому от подтоплений в домах жители Марганца страдали десятки лет, рассказала заместитель мэра Марганца Татьяна Платонова.



«Финансовую поддержку для решения этой проблемы оказал губернатор Валентин Резниченко, - отметила она. - Реку не просто расчистят - здесь создадут еще зону отдыха - насыпят песок, сделают беседки и остановку для машин».



Сейчас рабочие уже расчистили первые 600 метров реки.



«На сегодняшний реки, как таковой, уже не существует – из-за ила не видно русла, глубины, берегов, но мы все расчистим. На объекте будут работать девять современных экскаваторов, два десятка единиц автотранспорта, - рассказал подрядчик Евгений Белик. - Завершить все работы планируем до конца лета».



Местные жители с нетерпением ожидают завершения работ.



«Более 20 лет в подвале стояла вода. Обивали пороги различных инстанций, все только обещали решить проблему, но дела не было, - рассказала местная жительница Ирина Штабенко. - Сейчас реку расчищают - и для нас это настоящее чудо. Воды в погребе уже меньше».



«Это все для людей делается. Экология улучшается, надеюсь, что после расчистки и рыбы в реке станет больше», - отметила местная жительница Валентина Кульбаченко.

