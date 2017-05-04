Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
16.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет джазовый благотворительный концерт. Вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение онкобольных детей»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:06 | 16.05.2017
Дома 8 тысяч марганчан спасут от многолетних подтоплений, - Валентин Резниченко

В этом году дома 8 тысяч жителей Марганца спасут от многолетних подтоплений. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, будет расчищено около восьми километров местной реки Томаковка, обустроят зону отдыха.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«В этом году реализуем в области два десятка экопроектов - расчищаем реки и ликвидируем подтопления, - отметил Валентин Резниченко. - Сейчас работы начались на реке Томаковке в Марганце. Илистое русло расчистят - от подтоплений спасут дома более 8 тысяч людей».

Из-за постоянной заиленности реки Томаковки поднимался уровень воды. Поэтому от подтоплений в домах жители Марганца страдали десятки лет, рассказала заместитель мэра Марганца Татьяна Платонова.

«Финансовую поддержку для решения этой проблемы оказал губернатор Валентин Резниченко, - отметила она. - Реку не просто расчистят - здесь создадут еще зону отдыха - насыпят песок, сделают беседки и остановку для машин».

Сейчас рабочие уже расчистили первые 600 метров реки.

«На сегодняшний реки, как таковой, уже не существует – из-за ила не видно русла, глубины, берегов, но мы все расчистим. На объекте будут работать девять современных экскаваторов, два десятка единиц автотранспорта, - рассказал подрядчик Евгений Белик. - Завершить все работы планируем до конца лета».

Местные жители с нетерпением ожидают завершения работ.

«Более 20 лет в подвале стояла вода. Обивали пороги различных инстанций, все только обещали решить проблему, но дела не было, - рассказала местная жительница Ирина Штабенко. - Сейчас реку расчищают - и для нас это настоящее чудо. Воды в погребе уже меньше».

«Это все для людей делается. Экология улучшается, надеюсь, что после расчистки и рыбы в реке станет больше», - отметила местная жительница Валентина Кульбаченко.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.05.2017 10:32 В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные
15.05.2017 18:18 В Днепре полиция ликвидировала три порностудии (ВИДЕО)
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
Последние новости
16.05.2017
11:31		 Украинцам заблокируют доступ к mail.ru и «ВКонтакте»
16.05.2017
11:24		 16-21 мая в Днепре состоится чемпионат Украины по скалолазанию
16.05.2017
11:06		 Дома 8 тысяч марганчан спасут от многолетних подтоплений, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика