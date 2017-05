| Общество | 12:02 | 16.05.2017 Шашистка из Днепропетровщины стала «Чудо-ребенком» Украины Шашистка из города Каменское Днепропетровщины Вера Попруга победила на Всеукраинском конкурсе «Чудо-ребенок». Тринадцатилетняя девушка получила первенство в номинации «Самый умный ребенок». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«Участники проходили два отборочных этапа. В первом определяли десятку лучших, во втором - тройку. В финале Вера Попруга и Виктория Мельничук из Тернопольской области получили одинаковое количество баллов. И судьи решили отдать первую премию именно нашей шашистке», - добавили в управлении.



Вера Попруга занимается шашками с шести лет. Девочка уже 25 раз становилась призером молодежных чемпионатов Украины по шашкам в различных категориях и участвовала в чемпионатах Европы и мира.



Конкурс «Чудо-ребенок» проводится ежегодно с 2009 года. Его цель - поиск и поощрение талантливых детей, имеющих достижения в науке, учебе, творчестве, спорте. Речь идет также о ребятах и девушках с уникальными способностями и таких, которые отметились каким-то героическим поступком.

