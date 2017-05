| Общество | 12:23 | 16.05.2017 Днепровских бегунов-любителей приглашают потренироваться на заводе ИНТЕРПАЙП 20 мая организаторы Interpipe Dnipro Half Marathon приглашают жителей Днепра потренироваться на самом современном в Украине металлургическом заводе Интерпайп Сталь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП. В программе Open Run Day - разминка с профессиональными тренерами, забег по территории работающего завода, а после тренировки - экскурсия по заводу. Заниматься со всеми желающими будет глава Федерации легкой атлетики Днепра Марина Филатова. Начало тренировки в 09:00. Автобусы от ТРЦ «Наша Правда» в 08:15 и 08:30 (пр-т Слобожанский, 31Д). Регистрация для участия в тренировке по ссылке При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Напомним, 28 мая в Днепре уже во второй раз пройдет Interpipe Dnipro Half Marathon. Помимо основной дистанции полумарафона, 21 км, любой желающий может пробежать 10, 5 и 2 км. Также будут семейные забеги, забеги для детей, Студенческий кубок и кубок для работников металлургической промышленности. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7