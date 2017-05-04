Днепровских бегунов-любителей приглашают потренироваться на заводе ИНТЕРПАЙП

20 мая организаторы Interpipe Dnipro Half Marathon приглашают жителей Днепра потренироваться на самом современном в Украине металлургическом заводе Интерпайп Сталь.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП.

В программе Open Run Day - разминка с профессиональными тренерами, забег по территории работающего завода, а после тренировки - экскурсия по заводу. Заниматься со всеми желающими будет глава Федерации легкой атлетики Днепра Марина Филатова.

Начало тренировки в 09:00. Автобусы от ТРЦ «Наша Правда» в 08:15 и 08:30 (пр-т Слобожанский, 31Д).

Регистрация для участия в тренировке по ссылке

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, 28 мая в Днепре уже во второй раз пройдет Interpipe Dnipro Half Marathon. Помимо основной дистанции полумарафона, 21 км, любой желающий может пробежать 10, 5 и 2 км. Также будут семейные забеги, забеги для детей, Студенческий кубок и кубок для работников металлургической промышленности.