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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:31 | 16.05.2017
Диетологи рассказали, как сохранить молодость на долгие годы

Диетологи рассказали, что шпинат один из лучших продуктов, который может продлить молодость организма. Шпинат является мощным источником большинства витаминов, микроэлементов и белка, передает Znaj.ua.

По словам диетолога, возраст влияет на легкие и сосуды. Когда легочная ткань замешивается из соединительной, а сосуды становятся менее проницаемыми для полезных веществ и кислорода - наш организм начинает увядать. Этот процесс влечет за собой старение организма.

Шпинат способен справиться с этим процессом предотвращая гипоксию.

Его можно употреблять как в сыром виде, так и делать из листьев блюда, полосе.

Полезные свойства шпината: содержит важный для организма белок HIf-1, который активирует гены, которые не дают клеткам погибнуть от кислородного голодания, помогает восстанавливать энергию, обеспечивает клетки нитратами, необходимыми для жизнедеятельности. Шпинат известен как противовоспалительное средство, которое защищает клетки мозга, тканей от старения, повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Растение молодости богато бетаин, витамины С, Е, которые отвечают за молодость организма.

Людям, у которых язва, камни в почках, следует ограничить употребление шпината. 
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Теги: общество

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