| Общество | 12:44 | 16.05.2017 18 мая в Днепре отметят День вышиванки 18 мая в Днепре состоится праздник - День вышиванки. Третий год подряд организатором праздника является общественное объединение «Сила будущего». Активисты организации приглашают всех горожан и гостей города на праздничный концерт, который состоится в 17.00 на центральной площади города - пл. Героев Майдана, 1 (возле карусели). Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказали организаторы мероприятия - председатель ОО «Сила майбутнього» Татьяна Гладкова и ее заместитель Светлана Лукьянченко. 2В программе мероприятия:

- Фотосессия в вышиванках.

- Выставка-ярмарка hand-made - изделий.

- Концерт группы «Вертеп».

- Сувениры в подарок и много других сюрпризов. Мы приглашаем любого стать активным участником праздника, приобщиться к концерту, или принять участие в ярмарке изделий народного творчества, или предложить свою идею для воплощения ее на просторах праздника», - рассказали организаторы. «Наша организация готовится к празднику еще с зимы, нами был проведен ряд тренингов для активных граждан на тему «Успешные социо-культурные проекты как средство активизации общества». Эти тренинги прошли в Днепре, Новомосковске, Дрогобыче, Ужгороде и других городах. Участники тренингов получили действенные инструменты, которые помогут им организовывать различные культурные проекты и мероприятия, в том числе и День вышиванки», - делится секретами подготовки мероприятия председатель ОО «Сила майбутнього» Татьяна Гладкова. Мероприятие состоится в рамках проекта «Украинская региональная платформа общественных инициатив», которая администрируется общественной организацией Центр «Женские перспективы» и в Днепропетровской области внедряется Центром поддержки общественных и культурных инициатив «Тамариск» при финансовой поддержке Европейского Союза. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7