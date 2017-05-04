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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:44 | 16.05.2017
18 мая в Днепре отметят День вышиванки

18 мая в Днепре состоится праздник - День вышиванки. Третий год подряд организатором праздника является общественное объединение «Сила будущего». Активисты организации приглашают всех горожан и гостей города на праздничный концерт, который состоится в 17.00 на центральной площади города - пл. Героев Майдана, 1 (возле карусели).

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказали организаторы мероприятия - председатель ОО «Сила майбутнього» Татьяна Гладкова и ее заместитель Светлана Лукьянченко.

2В программе мероприятия:
- Фотосессия в вышиванках.
- Выставка-ярмарка hand-made - изделий.
- Концерт группы «Вертеп».
- Сувениры в подарок и много других сюрпризов.

Мы приглашаем любого стать активным участником праздника, приобщиться к концерту, или принять участие в ярмарке изделий народного творчества, или предложить свою идею для воплощения ее на просторах праздника», - рассказали организаторы.

«Наша организация готовится к празднику еще с зимы, нами был проведен ряд тренингов для активных граждан на тему «Успешные социо-культурные проекты как средство активизации общества». Эти тренинги прошли в Днепре, Новомосковске, Дрогобыче, Ужгороде и других городах. Участники тренингов получили действенные инструменты, которые помогут им организовывать различные культурные проекты и мероприятия, в том числе и День вышиванки», - делится секретами подготовки мероприятия председатель ОО «Сила майбутнього» Татьяна Гладкова.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Украинская региональная платформа общественных инициатив», которая администрируется общественной организацией Центр «Женские перспективы» и в Днепропетровской области внедряется Центром поддержки общественных и культурных инициатив «Тамариск» при финансовой поддержке Европейского Союза. 
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Теги: Днепр

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