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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:57 | 16.05.2017
В Павлограде до конца года появится современный учебно-воспитательный комплекс - Валентин Резниченко

В Павлограде до конца этого года откроют современный учебно-воспитательный комплекс на базе школы №2.

Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба облгосадминистрации.

«Реконструкция под УВК школы в Павлограде - один из проектов по восстановлению инфраструктуры Днепропетровщины. Работы начались в прошлом году. Всего в 2017-м планируем реконструировать 25 школ и 12 детских садов. Это дополнительные места для дошкольников и современные, комфортные классы для школьников», - говорит Валентин Резниченко.

В павлоградском учебно-воспитательном комплексе будут учиться дети с трех лет. Здесь будет работать и начальная школа, куда дети могут перейти после садика.

«Это очень хорошо, потому что период адаптации к школе у детей пройдет без проблем - они будут находится в привычной для себя среде», - рассказала директор УВК №2 г. Павлоград Любовь Гриб.

Здание школы построили в 60-х годах и с тех пор капитально не ремонтировали. Сейчас здесь уже починили крышу, установили современные энергосберегающие окна, утеплили фасад и подсоединили основные коммуникации.

«Работы выполнены на 90%. По завершению мы обустроим возле школы детскую площадку и игровые зоны для детей», - сказал представитель подрядной организации Сергей Ноздреватов.

 
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Теги: общество, культура, Днепропетровщина

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