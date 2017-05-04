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| Общество | 14:27 | 16.05.2017
Специалистов областных Центров админуслуг области обучать общению

Для администраторов и руководителей областных центров предоставления админуслуг готовят новые тренинги по культуре делового общения и свободного владения украинским. Как сообщила заместитель начальника управления департамента экономического развития ДнепрОГА Елена Личманенко, тренинги стартуют в начале лета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы уже знакомили специалистов Центров предоставления админуслуг с приемами преодоления стресса на работе. Теперь научим, как избежать форс-мажорных обстоятельств и правильно общаться с клиентами. В частности, консультировать их по телефону и во время личного приема. И что важно - делать это на деловом украинском языке», - рассказала Елена Личманенко.

Проведение тренингов инициировала ДнепрОГА, а деньги на это выделяет Швейцарское бюро сотрудничества в Украине.

Первый тренинг - по культуре делового общения - стартует в июне. Второй - по свободному владению украинским языком - в июле. Планируется, что курсы пройдут все 300 администраторов и руководителей Центров предоставления админуслуг Днепропетровщины.

Занятия будут проходить в Днепре. Продолжительность одного тренинга - два дня.
 
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Теги: Днепропетровщина

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