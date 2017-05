| Общество | 14:39 | 16.05.2017 В мире осталось менее 30 уникальных морских млекопитающих - вакит, - WWF По данным научного исследования WWF (Всемирного фонда дикой природы) во всем мире осталось около 30 особей вакиты (калифорнийской морской свиньи). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе WWF. «Чтобы сохранить этот наиболее уязвимый среди морских млекопитающих вид, срочно нужны скоординированные общие усилия. Необходимо предотвратить необратимый вред Калифорнийскому заливу - объекту Всемирного наследия - чтобы вакита и другие виды могли спокойно сосуществовать вместе с местными общинами», - отметили в Фонде. Всемирный фонд природы призывает мексиканское правительство немедленно ввести постоянный запрет на все виды жаберного лова и изъять все потерянные дрифтерные сетки для предотвращения прилова вакиты. А также разработать комплексную стратегию для обеспечения рыболовецких общин существующими альтернативными орудиями лова. «Разрушительные средства рыболовства и контрабанда диких животных вызвали резкое сокращение популяции еще одного вида, который тоже находится на грани вымирания и живет в этом регионе - рыбы тотоабы», - добавили в Фонде. Население планеты призывают подписать обращение к правительству Мексики, чтобы ускорить действия, необходимые для сохранения вида. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

