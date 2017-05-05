В Украине запретили бухгалтерскую программу 1С

В рамках расширения списка санкций против российских компаний Украина запретила программу по управлению ресурсами предприятия 1С, передает Lb.ua .

Санкции против российских IT-компаний и связанных с ними украинских юридических лиц введены на три года, говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое одобрил президент Петр Порошенко.

Ограничения применены в отношении поставщиков популярных ERP-систем ООО «1С», ООО «Корпорация «Парус», ЗАО «Галактика Центр».

Санкции также введены в отношении российских «Инталев Украина» (Киев), «Документ Менеджмент» (Москва), системного интегратора АРО «Энвижн Груп», «Мастердата», АО «Аскон», «Софтлайн Груп» и ее дочернего подразделения, а также известного разработчика программного обеспечения ABBYY и ООО «Аби Украина ЛТД».

Также ограничительные меры введены против компаний «Сапран Груп» и «Сапран Украина», «Мастердата» и ее дочерней компании, «Аскон», «ГИСИНФО», «Монт», «Скайлайн Софтвер», «Софткорн», «Еврософтпром», «Астерос Украина», «Оптима-Украина», «НТК-Консалтинг», «Корус Консалтинг СНГ», «Ай-Теко Проекты», «Летограф ИТ Консалтинг и Услуги», «Доктор Веб» и подразделения на Украине. Осталась в санкционном списке "Лаборатория Касперского».

В Украине программными продуктами «1С: Предприятие» пользуется около 300 тыс. компаний. Это система класса ERP (Enterprise Resource Planning - управление ресурсами предприятия), то есть корпоративная информационная система для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и решения бизнес-задач предприятия в целом. Она состоит из различных модулей, например, бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, транспортом и т.п.

Напомним, в Украине будет запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к Mail.ru и «Яндексу».