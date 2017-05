| Общество | 14:58 | 16.05.2017 В 2017-м отдохнули и оздоровились уже более тысячи детей Днепропетровщины - Валентин Резниченко С начала года уже более 1100 детей Днепропетровщины отдохнули в детских центрах области и Украины. В целом, в 2017-м оздоровятся около 190 тысяч мальчиков и девочек, почти половина из них - дети АТОшников, сироты, дети, лишенные родительской опеки. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба облгосадминистрации.



«Скоро последний звонок и каникулы. Мы, взрослые, должны обеспечить детям интересный досуг в летних лагерях области. Надо создать надлежащие условия для их проживания, питания, медицинского обслуживания, привести в порядок территорию, убрать корпуса», - отметил Валентин Резниченко.



Готовность оздоровительных учреждений области встречать детей с 1 июня будет проверять комиссия оперативного штаба при ДнепрОГА.



В этом году на Днепропетровщине будут действовать 855 пришкольных и внешкольных лагерей. Больше всего - в Днепре, Кривом Роге, Каменском и Павлограде. Посещать их детям можно уже с июня.



Досуг юных жителей региона организуют также в 20 загородных лагерях, 15-ти - за пределами области, в детских центрах «Молодая гвардия» и «Артек».



В 2017 году на оздоровление детей запланировано 98,5 млн грн. Это средства областного и местных бюджетов, а также профсоюзов, родителей, предприятий, учреждений и организаций.

