Общество | 16:40 | 16.05.2017 В Австралии задумались о запрете ноутбуков на международных рейсах Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что его страна может запретить пассажирам проносить портативные компьютеры в салон самолета на некоторых международных рейсах, передает Lb.ua . «Мы очень внимательно рассматриваем этот вопрос. Мы принимаем во внимание всю информацию и советы, которые мы получаем на международном уровне, и мы очень тесно работаем с нашими партнерами. Впоследствии любые решения будут официально обнародованы министром транспорта», - заявил глава правительства.

