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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:54 | 16.05.2017
Капремонт криворожской трассы обеспечат мобильные асфальтобетонные заводы из Италии

Советник председателя ДнепрОГА по вопросам инноваций Юрий Голик рассказал, что капитальный ремонт трассы Днепр - Николаев, проходящей через Кривой Рог, выполнят с помощью двух современных мобильных асфальтобетонных заводов итальянского производства - компания-подрядчик уже завезла их в область.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Их въехали сейчас два на территорию области. Это фирма, победившая в тендере по капремонту криворожской трассы ... А самое приятное: заводы прошли растаможку на Днепровской таможни - в соответствии с действующим законодательством 50% средств от перевыполнения плана таможни идет также на ремонт дорог государственного значения. Мы прогнозируем, что эта сумма будет где-то 250 млн грн в год», - сказал Юрий Голик.

По плану, который областная администрация подала в «Укравтодор», деньги пойдут на завершение начатого в прошлом году ремонта Никопольского дамбы и ремонт трассы на Киев (Царичанка - Кобеляки - Решетиловка), сообщил советник главы области. Плюс часть этих средств направят на проектирование совершенно новых дорог в регионе, добавил он.

Сейчас рассказал Юрий Голик, один завод устанавливают ближе к Кривому Рогу, второй - в Днепре.

«Абсолютно новые заводы абсолютно нового высокого качества. Компания-исполнитель готовится. Когда поступит финансирование из госбюджета на областной филиал «Укравтодора», деньги дойдут до подрядчика - он сразу выводит всю технику и начинает работать», - отметил советник председателя ОГА.

Речь идет не только о новых рабочих местах, подчеркнул он, но и о дополнительном наполнения местных бюджетов.

«Безусловно, это новые рабочие места для наших людей, и это компании, которые платят налоги в местные бюджеты... Это наше обязательное требование. Мы хотим, чтобы налоги фирм, работающих наДнепропетровщине, шли в бюджет области», - подчеркнул Юрий Голик.

Именно на капремонт трасс государственного значения, которые наиболее загружены, нужны такие современные заводы, убежден советник председателя Днепропетровской ОГА.

Полное интервью Юрия Голика можно посмотреть здесь.
 
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Теги: Днепропетровщина

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16:54		 Капремонт криворожской трассы обеспечат мобильные асфальтобетонные заводы из Италии
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