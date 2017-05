| Общество | 16:54 | 16.05.2017 Капремонт криворожской трассы обеспечат мобильные асфальтобетонные заводы из Италии Советник председателя ДнепрОГА по вопросам инноваций Юрий Голик рассказал, что капитальный ремонт трассы Днепр - Николаев, проходящей через Кривой Рог, выполнят с помощью двух современных мобильных асфальтобетонных заводов итальянского производства - компания-подрядчик уже завезла их в область. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Их въехали сейчас два на территорию области. Это фирма, победившая в тендере по капремонту криворожской трассы ... А самое приятное: заводы прошли растаможку на Днепровской таможни - в соответствии с действующим законодательством 50% средств от перевыполнения плана таможни идет также на ремонт дорог государственного значения. Мы прогнозируем, что эта сумма будет где-то 250 млн грн в год», - сказал Юрий Голик.



По плану, который областная администрация подала в «Укравтодор», деньги пойдут на завершение начатого в прошлом году ремонта Никопольского дамбы и ремонт трассы на Киев (Царичанка - Кобеляки - Решетиловка), сообщил советник главы области. Плюс часть этих средств направят на проектирование совершенно новых дорог в регионе, добавил он.



Сейчас рассказал Юрий Голик, один завод устанавливают ближе к Кривому Рогу, второй - в Днепре.



«Абсолютно новые заводы абсолютно нового высокого качества. Компания-исполнитель готовится. Когда поступит финансирование из госбюджета на областной филиал «Укравтодора», деньги дойдут до подрядчика - он сразу выводит всю технику и начинает работать», - отметил советник председателя ОГА.



Речь идет не только о новых рабочих местах, подчеркнул он, но и о дополнительном наполнения местных бюджетов.



«Безусловно, это новые рабочие места для наших людей, и это компании, которые платят налоги в местные бюджеты... Это наше обязательное требование. Мы хотим, чтобы налоги фирм, работающих наДнепропетровщине, шли в бюджет области», - подчеркнул Юрий Голик.



Именно на капремонт трасс государственного значения, которые наиболее загружены, нужны такие современные заводы, убежден советник председателя Днепропетровской ОГА.



Полное интервью Юрия Голика можно посмотреть здесь.

