В Украине запретили георгиевскую ленту

Верховная Рада запретила георгиевскую ленту в Украине, передает Lb.ua.
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За соответствующий законопроект №2987 проголосовали 238 народных депутатов.
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