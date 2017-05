| Общество | 18:03 | 16.05.2017 Новости вторника: что сделано на Днепропетровщине Реконструкция насосных станций, очистных и гидротехнических сооружений, ремонт дорог - ТОП-5 инфраструктурных проектов вторника, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА. 1. В селе Любимовка началась реконструкция четырех насосных станций. Старое оборудование заменят на новое, современное и энергоэффективное, поэтому уже этим летом местные жители будут бесперебойно получать питьевую воду. Всего в этом году в области планируют построить и реконструировать 13 водоводов. 2. В поселке Письменное Васильковского района и поселке Пшеничное Солонянского района начали ремонтировать две улицы: Чкалова и Мичурина. Восстановить дороги планируют до конца этого года. Всего в области капитально отремонтировано уже восемь автодорог, на 12-ти ведутся работы. 3. В Кривом Роге обустроят гидротехнические сооружения возле балки Кандыбино. Это поможет спасти от подтоплений жилые дома местных жителей. Сейчас завершается разработка проекта, который предусматривает ремонт старых дренажных систем и строительство новых, засыпку провалившегося оврага и др. Работы планируют начать в этом году. 4. Начался капитальный ремонт дороги Днепр-Запорожье. Это одна из автодорог государственного значения, которую планируется отремонтировать в этом году. Кроме нее в 2017-м новое покрытие получат дороги сообщением Днепр-Николаев, Знаменовка-Луганск-Изварино и отдельные участки трассы Днепр-Александрия. 5. В Каменском завершают реконструкцию очистных сооружений для обеззараживания сточных вод противотуберкулезного диспансера. Противотуберкулезный диспансер в Каменском построили еще в 50-х годах прошлого века - с тех пор очистную систему не обновляли.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7