«ВКонтакте» заблокирован из-за пиратского контента, - Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что одной из причин блокирования социальной сети «ВКонтакте» стал пиратский контент, передает Lb.ua.
«Именно в этих социальных сетях, в первую очередь «ВКонтакте», больше всего распространяется пиратский контент. А мы с вами европейское государство, получили безвизовый режим и должны ограничить возможность пользоваться пиратским контентом. В том числе с использованием агрессивных информационных сетей, таких как российские соцсети», - заявил он.
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