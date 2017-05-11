«ВКонтакте» заблокирован из-за пиратского контента, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что одной из причин блокирования социальной сети «ВКонтакте» стал пиратский контент, передает Lb.ua. «Именно в этих социальных сетях, в первую очередь «ВКонтакте», больше всего распространяется пиратский контент. А мы с вами европейское государство, получили безвизовый режим и должны ограничить возможность пользоваться пиратским контентом. В том числе с использованием агрессивных информационных сетей, таких как российские соцсети», - заявил он. Читайте также: «В «ВКонтакте» была распространена видеозапись, на которой двое курсантов Харьковского Нацуниверситета внутренних дел выражали недовольство украинской музыкой», - МВД

