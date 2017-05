| Общество | 10:08 | 17.05.2017 Детей АТОшников и переселенцев приглашают в кинотеатр на «Никиту Кожемяку» Детей АТОшников переселенцев области приглашают на бесплатный киносеанс. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика, 1 июня мальчикам и девочкам покажут украинский мультфильм «Никита Кожемяка». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Команда Валентина Резниченко поддерживает инициативы волонтеров по организации досуга для детей из семей участников АТО и переселенцев. Мы уже не раз проводили для них соревнования по лазертагу, программы в планетарии. На очереди - поход в кинотеатр. Приглашаем всех желающих», - сказала Наталия Шулика. Детей ждут в днепровском «Материк-Кино» на улице Марии Кюри, 5. Начало в 10.30. «Попасть на сеанс можно по предварительной регистрации. Есть сто билетов», - отметила Наталья Шулика. Регистрация на бесплатный просмотр мультфильма здесь. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

