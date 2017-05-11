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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:08 | 17.05.2017
Детей АТОшников и переселенцев приглашают в кинотеатр на «Никиту Кожемяку»

Детей АТОшников переселенцев области приглашают на бесплатный киносеанс. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика, 1 июня мальчикам и девочкам покажут украинский мультфильм «Никита Кожемяка».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Команда Валентина Резниченко поддерживает инициативы волонтеров по организации досуга для детей из семей участников АТО и переселенцев. Мы уже не раз проводили для них соревнования по лазертагу, программы в планетарии. На очереди - поход в кинотеатр. Приглашаем всех желающих», - сказала Наталия Шулика.

Детей ждут в днепровском «Материк-Кино» на улице Марии Кюри, 5. Начало в 10.30.

«Попасть на сеанс можно по предварительной регистрации. Есть сто билетов», - отметила Наталья Шулика.

Регистрация на бесплатный просмотр мультфильма здесь.

 
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Теги: Днепропетровщина

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