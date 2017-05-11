Документальный фильм о переселенцах презентуют на фестивале «Песни, рожденные в АТО», - Валентин Резниченко

В Днепре во время второго Всеукраинского фестиваля «Песни, рожденные в АТО» презентуют документальный фильм «На прицеле у счастья». Увидеть ленту можно будет 20 мая, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Уже в эту субботу в Днепре состоится второй Всеукраинский фестиваль«Песни, рожденные в АТО». В этом году будут петь весь день: будут три сцены, еще больше авторской музыки и масштабный openair. Еще один сюрприз для гостей фестиваля - презентация документального фильма «На прицеле у счастья» о людях, чью жизнь изменила война», - рассказал Валентин Резниченко.



«На прицеле у счастья» - режиссерский дебют одного из постоянных авторов и сценаристов студии «Квартал 95» Александра Брагина. 50-минутная лента рассказывает историю пяти луганчан с непохожими интересами, взглядами на жизнь и судьбами.



Ленту покажут в днепровском летнем театре парка им. Шевченко перед началом гала-концерта фестиваля - в 14.00. Вход свободный. После показа можно будет пообщаться с автором фильма и некоторыми его героями.

