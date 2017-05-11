Природный заповедник «Днепровско-Орельский» приглашает на экскурсии

К Международному дню биоразнообразия 22 мая заповедник «Днепровско-Орельский» Днепропетровской области организует для всех желающих экскурсии. Жителям региона и гостям Днепропетровщины расскажут о редких растениях и птицах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«22 мая - Международный день биоразнообразия. И это возможность еще раз напомнить людям: природу нужно беречь. Наш край невероятно красивый, но нуждается в заботе и бережном отношении. Убедиться в этом можно во время экскурсии по заповеднику», - рассказала заместитель директора природного заповедника «Днепровско-Орельський»Мария Трифанова.

В заповеднике более 20 видов редких и краснокнижных птиц: аист, пеликан, орлан-белохвост, коршун и многие другие.

Заповедник открыт для всех желающих, но в сопровождении сотрудников, утверждают в его администрации.

«Примерно за десять дней до экскурсии нужно подать заявку в заповедник, мы определим точную дату», - добавила Мария Трифанова.

Информация об акциях, которые проводит заповедник, размещается на странице в Facebook. Телефон для заявок на экскурсии - 0675655315.