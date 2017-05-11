Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.05.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные. А также как распознать оригинальные купюры от фальшивок»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:07 | 17.05.2017
Природный заповедник «Днепровско-Орельский» приглашает на экскурсии

К Международному дню биоразнообразия 22 мая заповедник «Днепровско-Орельский» Днепропетровской области организует для всех желающих экскурсии. Жителям региона и гостям Днепропетровщины расскажут о редких растениях и птицах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«22 мая - Международный день биоразнообразия. И это возможность еще раз напомнить людям: природу нужно беречь. Наш край невероятно красивый, но нуждается в заботе и бережном отношении. Убедиться в этом можно во время экскурсии по заповеднику», - рассказала заместитель директора природного заповедника «Днепровско-Орельський»Мария Трифанова.

В заповеднике более 20 видов редких и краснокнижных птиц: аист, пеликан, орлан-белохвост, коршун и многие другие.

Заповедник открыт для всех желающих, но в сопровождении сотрудников, утверждают в его администрации.

«Примерно за десять дней до экскурсии нужно подать заявку в заповедник, мы определим точную дату», - добавила Мария Трифанова.

Информация об акциях, которые проводит заповедник, размещается на странице в Facebook. Телефон для заявок на экскурсии - 0675655315.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.05.2017 17:14 В Украине запретили георгиевскую ленту
16.05.2017 15:56 «Укрзалізниця» назначила 4 дополнительных поезда на Троицу
16.05.2017 10:32 В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные
15.05.2017 18:18 В Днепре полиция ликвидировала три порностудии (ВИДЕО)
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
Последние новости
17.05.2017
13:11		 ОппоБлок Днепра поблагодарил всех, кто вышел в День Победы ради мира и единства Украины
17.05.2017
13:07		 В Украине повысили минимальную сумму алиментов
17.05.2017
12:51		 За полтора года реабилитацию в Днепре прошли уже 1,5 тыс. бойцов АТО, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика