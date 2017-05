| Общество | 12:07 | 17.05.2017 Природный заповедник «Днепровско-Орельский» приглашает на экскурсии К Международному дню биоразнообразия 22 мая заповедник «Днепровско-Орельский» Днепропетровской области организует для всех желающих экскурсии. Жителям региона и гостям Днепропетровщины расскажут о редких растениях и птицах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «22 мая - Международный день биоразнообразия. И это возможность еще раз напомнить людям: природу нужно беречь. Наш край невероятно красивый, но нуждается в заботе и бережном отношении. Убедиться в этом можно во время экскурсии по заповеднику», - рассказала заместитель директора природного заповедника «Днепровско-Орельський»Мария Трифанова. В заповеднике более 20 видов редких и краснокнижных птиц: аист, пеликан, орлан-белохвост, коршун и многие другие. Заповедник открыт для всех желающих, но в сопровождении сотрудников, утверждают в его администрации. «Примерно за десять дней до экскурсии нужно подать заявку в заповедник, мы определим точную дату», - добавила Мария Трифанова. Информация об акциях, которые проводит заповедник, размещается на странице в Facebook. Телефон для заявок на экскурсии - 0675655315. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7