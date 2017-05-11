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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:07 | 17.05.2017
В Украине повысили минимальную сумму алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4928 об упрощении механизма взыскания алиментов. За такое решение проголосовали 226 народных депутатов, передает 112.ua.

Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.

Отметим, для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 мая составляет 1426 гривен, с 1 декабря – 1492 гривны.

Соответственно, согласно действующему законодательству минимальные алименты для малышей составляли бы 428 гривен с мая и 447 гривен с декабря. С учетом принятого документа, уровень выплат в пользу ребенка будет составлять, по меньшей мере, 713 гривен с мая и 746 гривен с декабря.

Для детей в возрасте 6-18 лет прожиточный минимум с 1 мая 2017 года составляет 1777 гривен, а с 1 декабря – 1860 гривен. Так, согласно действующему законодательству, минимальные алименты в эти промежутки времени составляли бы 533 гривен и 558 гривен соответственно. Данный закон вводит минимальные алименты для детей такого возраста 889 гривен с 1 мая и 930 гривен с 1 декабря.

Кроме того, внедрение документа упростит механизм принятия судебного решения о взыскании алиментов и исключит вероятность затягивания дела.

Также законопроект предусматривает, что алименты являются собственностью ребенка (ранее было прописано, что они принадлежат тому, с кем живет ребенок). 
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Теги: Украина

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