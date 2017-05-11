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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:11 | 17.05.2017
ОппоБлок Днепра поблагодарил всех, кто вышел в День Победы ради мира и единства Украины

На сессии горсовета Днепра депутат от Оппозиционного Блока Сергей Суханов сказал: «Мы благодарим всех, кто в этот святой для нас праздник – День Победы 9 мая, несмотря на угрозы и нападения радикалов, защитил ветеранов, и прошел вместе с нами многотысячной колонной ради мира и единства в нашей стране».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе политической силы.

ОппоБлок поблагодарил всех, кто перед Днем Победы принял участие в программах по благоустройству памятных мест Великой Отечественной войны.

Суханов отметил, что Марши Победы и другие торжественные мероприятия проходили и во всех городах и районах Днепропетровской области, но нападения радикалов произошли только в Днепре.

«Это еще раз доказывает, что за организацией нападения членами праворадикальной группировки С14 на участников празднования стоят мэр Днепропетровска Борис Филатов и народный депутат Андрей Денисенко. Важно понимать, что финансируется эта группировка из городского бюджета Днепра, многие ее члены трудоустроены в коммунальное предприятие с названием «Муниципальная полиция». Истинная цель провокаций 9 Мая - отвлечение внимания от коррупции мэра. А последующие поджоги офисов – это месть за 9 Мая и за то, что нас поддерживают люди», - сказал Суханов.

Напомним, что в результате нападения радикалов 9 Мая 2017 года на двадцатипятитысячную колонну Марша Победы в Днепре пострадали шесть работников правоохранительных органов и около двадцати горожан, в том числе ветераны. Полиция изъяла у нападавших четыре ножа, три травматических и один газовый пистолет, шесть газовых баллончиков, факелы, зажигательную смесь и балаклавы.

Депутат горсовета Днепра отметил, что многие в Украине и за рубежом шокированы резонансными событиями, которые произошли в Днепре после 9 Мая.

«Власть объявила войну правам и свободам – устроила политические репрессии против представителей и сторонников Оппозиционного Блока. Мэр Филатов выставил на улицу из офисов в горисполкоме общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны и афганцев. Ветераны говорят, что это - целенаправленная травля с целью уничтожить общественные организации, которые занимаются вопросами обеспечения социальной защиты и справедливости в отношении ветеранов. Сегодня, когда власть уже неоднократно подняла и еще продолжает поднимать тарифы, упраздняет льготы, субсидии и другие виды социальной поддержки ветеранов – это может стать трагедией для тысяч ветеранов и членов их семей», - сказал Суханов.

Напомним, что Александр Вилкул оперативно помог ветеранским организациям найти новые офисные помещения.

Ранее Оппозиционный Блок выступает резко против разворачивающегося праворадикального террора в Днепропетровской области.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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