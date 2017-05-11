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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:37 | 17.05.2017
Кабмин предложил выходить на пенсию после достижения 25 лет страхового стажа

Премьер-министр Украины Вадимир Гройсман сообщил, что Кабмин предложил привязать возраст выхода на пенсию к страховому стажу, передает Lb.ua.

Он отметил, что те, у кого к 60 годам будет 25 лет страхового стажа, смогут уйти на пенсию. Другим нужно будет продолжать работать, вплоть до 65 лет.

«Пенсионный возраст останется на уровне 60 лет для людей, у которых страховой стаж 25 лет. Что такое 25 лет? Мне сегодня 39 лет, и у меня уже 23 года трудового стажа. То есть через два года у меня будет уже достаточный страховой стаж, чтобы в 60 лет выйти на пенсию. Есть люди, у которых нет стажа, они получат возможность выхода на пенсию в 63 года. А если у людей меньше 15 лет стажа - в 65 лет», - пояснил Гройсман.

При этом будет предусмотрена возможность «докупить» годы недостающего стажа, чтобы уйти на пенсию в 60 лет.

«Бывает такая ситуация, что у тебя есть 24 года страхового стажа, но тебе уже 60 лет. Что делать? Можно компенсировать стоимость одного года, двух, четырех, пяти», - рассказал Гройсман.

Этот проект не касается тех, кто уже находится на пенсии.

Отметим, что Украина обязалась перед МВФ провести пенсионную реформу, при этом сроком принятия соответствующего законопроекта в меморандуме с фондом значится конец апреля.

Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года и иметь такие характеристики: новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий, диапазоном пенсионного возраста в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию; гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые являются соразмерными уплаченным взносами.
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