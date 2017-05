| Общество | 13:37 | 17.05.2017 Кабмин предложил выходить на пенсию после достижения 25 лет страхового стажа Премьер-министр Украины Вадимир Гройсман сообщил, что Кабмин предложил привязать возраст выхода на пенсию к страховому стажу, передает Lb.ua. Он отметил, что те, у кого к 60 годам будет 25 лет страхового стажа, смогут уйти на пенсию. Другим нужно будет продолжать работать, вплоть до 65 лет. «Пенсионный возраст останется на уровне 60 лет для людей, у которых страховой стаж 25 лет. Что такое 25 лет? Мне сегодня 39 лет, и у меня уже 23 года трудового стажа. То есть через два года у меня будет уже достаточный страховой стаж, чтобы в 60 лет выйти на пенсию. Есть люди, у которых нет стажа, они получат возможность выхода на пенсию в 63 года. А если у людей меньше 15 лет стажа - в 65 лет», - пояснил Гройсман. При этом будет предусмотрена возможность «докупить» годы недостающего стажа, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. «Бывает такая ситуация, что у тебя есть 24 года страхового стажа, но тебе уже 60 лет. Что делать? Можно компенсировать стоимость одного года, двух, четырех, пяти», - рассказал Гройсман. Этот проект не касается тех, кто уже находится на пенсии. Отметим, что Украина обязалась перед МВФ провести пенсионную реформу, при этом сроком принятия соответствующего законопроекта в меморандуме с фондом значится конец апреля. Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года и иметь такие характеристики: новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий, диапазоном пенсионного возраста в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию; гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые являются соразмерными уплаченным взносами. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7