Проект команды Валентина Резниченко спасет от подтоплений две тысячи жителей Кривого Рога

ДнепрОГА реализует проект по ликвидации подтоплений жилмассива Веселые Терны в Кривом Роге. От вредного действия воды защитят почти 300 домов, а это две тысячи жителей. Сейчас подрядчики расчищают каналы для отвода грунтовых, талых и дождевых вод в реку Саксагань.

Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба ДнепрОГА.

«Подтопления досаждали жителям жилого массива Веселые Терны более 20 лет. Поэтому мы взялись за решение проблемы, из-за которой люди несли большие убытки. В этом году разработали проект, и в мае уже начались работы. Здесь расчищают существующую водоотводную систему и устанавливают новые водопропускные сети. Всего в этом году на Днепропетровщине планируем реализовать около 20 природоохранных инициатив», – отметил Валентин Резниченко.

Больше всего страдали от подтоплений жители улиц Коширская, Терновская, Нарильская и переулка Опарина. Люди говорят, весной и осенью вода полностью заливала подвалы и огороды.

«Интенсивное индустриальное развитие северной части города спровоцировало существенное повышение уровня грунтовых вод. В позапрошлом году у меня в погребе вода была везде, не доставала до потолка всего сантиметров 20. Избавиться от проблемы самостоятельно мы не могли, а чиновники давали советы – выкачивать воду, делать гидроизоляцию. Только благодаря усилиям ДнепрОГА решение проблемы сдвинулось с мертвой точки», – рассказал местный житель Марко Павлов.

«Когда шли дожди или случались паводки, вся вода была у меня. Два года подряд не могла ничего опустить в погреб, на огороде вода сходила в начале июля. Но теперь, когда начали расчищать каналы, уровень воды в погребе падает, земля постепенно высыхает. Благодарим облгосадминистрации за помощь», – говорит местная жительница Любовь Романюк.

Среди антипаводковых мероприятий – расчистка свыше четырех километров каналов, которые будут отводить талую и дождевую воду. Для снижения уровня грунтовых вод подрядчики проложат 2-километровую закрытую дренажную сеть и обустроят 40 смотровых колодцев.

«Уже имеем первые результаты. После расчистки одного из водоотводных каналов от мусора, ила и камыша, значительно уменьшился уровень подземных вод. Теперь люди могут заняться сельским хозяйством», – отметила инженер производственно-технического отдела подрядной организации Наталья Ленец.

Первый этап проекта реализуют в 2017 году, второй – в 2018-м.