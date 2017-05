| Общество | 14:44 | 17.05.2017 Аграриям Днепропетровщины расскажут, как выйти на еврорынки Аграриев области приглашают в ДнепрОГА - 1 июня здесь состоится конференция «Особенности экспорта агропродукции в страны Евросоюза». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. Во время конференции аграриям расскажут об условиях торговли со странами ЕС, представят обзор зарубежных рынков, дадут практические рекомендации по их освоению. Советами, в частности, поделится заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева. Вход на конференцию свободный. Достаточно лишь зарегистрироваться - это можно сделать здесь. Начало работы в 10:00. Место проведения - г. Днепр, пр. А. Поля, 1, первый этаж. Бесплатная конференция для аграриев - результат сотрудничества ДнепрОГА, Министерства агрополитики и продовольствия Украины, немецко-украинского проекта «Агроторговля Украины» и торгово-промышленной палаты Днепра.

