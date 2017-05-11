Аграриям Днепропетровщины расскажут, как выйти на еврорынки

Аграриев области приглашают в ДнепрОГА - 1 июня здесь состоится конференция «Особенности экспорта агропродукции в страны Евросоюза».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Во время конференции аграриям расскажут об условиях торговли со странами ЕС, представят обзор зарубежных рынков, дадут практические рекомендации по их освоению. Советами, в частности, поделится заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Вход на конференцию свободный. Достаточно лишь зарегистрироваться - это можно сделать здесь.

Начало работы в 10:00. Место проведения - г. Днепр, пр. А. Поля, 1, первый этаж.

Бесплатная конференция для аграриев - результат сотрудничества ДнепрОГА, Министерства агрополитики и продовольствия Украины, немецко-украинского проекта «Агроторговля Украины» и торгово-промышленной палаты Днепра.



