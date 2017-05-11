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| Общество | 15:21 | 17.05.2017
Группа «За життя» в Днепровском горсовете предложила увеличить депутатский фонд для помощи избирателям

У депутатов, реально работающих на округах, деньги на материальную помощь избирателям закончились еще в марте-апреле.

Об этом сообщила глава депутатской группы «За життя» в Днепровском горсовете Наталья Луценко, передает пресс-служба партии.

«Все депутаты, которые ведут работу в округах и ведут приемы граждан, уже исчерпали ресурсы депутатского фонда на материальную помощь избирателям (помощь на лечение, помощь в сложных жизненных ситуация). При этом в депутатских фондах есть дополнительные средства. Мы предлагаем дать возможность депутатам использовать их для этих целей», - пояснила Наталья Луценко.

На данный момент каждый депутат горсовета может оказать помощь избирателям в целом на 300 тыс грн (в среднем – это по 3 тыс. грн. для 100 человек). Однако, при этом общий размер депутатского фонда намного больше - 2 млн.300 тыс грн. Два миллиона депутат может использовать для выполнения так называемых " наказов избирателей" - для ремонтных работ, закупки оборудования и т.п.

«Возможности городского бюджета в целом достаточно увеличились, поэтому в рамках существующих программ проекты по ремонтам и решению наказов избирателей могут финансироваться не только из депутатского фонда. А вот получить материальную помощь многие люди могут только с помощью своего депутата. Ведь не каждый житель попадает под рамки льгот и субсидий, но у каждого может случиться трудная жизненная ситуация… Обычно средств депутатского фонда на материальную помощь хватало хотя бы до сентября. Такого еще не было, чтобы до второго полугодия средств уже не оставалось», - рассказала депутат горсовета Наталья Луценко (группа «За життя»).

Сегодня на сессии горсовета группа «За життя» выступила с предложением расширить возможности депутатов для оказания материальной помощи. После того, как Наталья Луценко озвучила инициативу, профильным департаментам горсовета на сессии были сразу же даны соответствующие поручения.

«В рамках тех же сумм – 2 млн 300 тыс грн – мы предлагаем дать возможность депутатам увеличивать составляющую для выплат матпомощи избирателям. То есть, дать возможность депутату самому определять - сколько из его фонда пойдет на выполнение наказов избирателей, а сколько – на материальную помощь людям. Но эта сумма должна быть явно больше 300 тысяч гривен! Тот из депутатов, кто ведет личный прием граждан, знает, скольким людям нужна финансовая поддержка, скольких жизненные ситуации просто поставили перед вопросом жизни и смерти… Поэтому так важно дать возможность депутату адресно поддержать этих людей», - отметила Наталья Луценко.

«Кроме того, она подчеркнула, что все деньги депутатского фонда – это деньги бюджетные, депутат может только готовить документы для адресного выделения этих средств. «Деньги депутатского фонда – это не личные средства для депутата. Конечно же, каждое ходатайство о выделении этих денег проходит строгую проверку», - подчекнула Наталья Луценко.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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