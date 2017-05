| Общество | 15:48 | 17.05.2017 Новый детсад в Днепре - это конкретный результат децентрализации, - Геннадий Зубко Новый, построенный исключительно за местный счет детсад в Днепре - конкретный результат реформы местного самоуправления в регионе. Так вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко прокомментировал открытие дошкольного учреждения в районе Левобережный-3, передает пресс-служба ДнепрОГА.



«Это светлая улыбка ребенка, искренняя радость детей и их родителей. От того, что детство полно ярких красок, что расти и учиться дети могут в современном комфортном детском саду. Ведь здесь есть все, чтобы дать детям качественное воспитание», - отмечает Геннадий Зубко.



Новый детсад на 220 мест построила за год команда Валентина Резниченко вместе с городскими властями Днепра. В садике - уютные спальни и игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога. Есть и собственная котельная на альтернативном топливе.



«Играть здесь можно не только с игрушками и конструкторами, но и в бассейне с шариками и на детских площадках во дворе. Во дворе есть даже маленький город. С такими примерами удачного хозяйствования на местах приходит новое качество жизни. Это конкретный результат реформы, который испытывает на себе украинская семья. Изменения необратимы», - добавил Геннадий Зубко.

