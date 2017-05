| Общество | 16:36 | 17.05.2017 В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга сообщил, что в Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Помимо интернет-мошенничества, злоумышленники также находят новые и новые способы подделки бумажных денег. Новые риски возникают, когда появляются новые купюры более высокого номинала или меняются старые на купюры нового образца. Риски стать жертвой мошенничества возрастают, если расчет происходит из рук в руки. В банке такой вероятности практически нет. Поэтому если вы совершаете крупную сделку, лучше это делать с помощью финансового учреждения. Один из новых видов мошенничества – это зачисление фальшивых денег через терминалы. С помощью определенных детекторов мошенники выбирают часть настоящей купюры, которую потом и считывает терминал. Вторая часть, соответственно, фальшивая. Несовершенная система проверки терминала принимает предлагаемую банкноту за настоящую и зачисляет соответствующую сумму на счет злоумышленника», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7