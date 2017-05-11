Астронавт снял Землю из открытого космоса (ВИДЕО)

Издание Gizmodo представило видео, которое снял бортинженер Международной космической станции, француз Тома Песке во время выхода в открытый космос, передают «Подробности».

Вместе с американским астронавтом Шейном Кимбро они выполняли различные работы, в том числе смазали манипулятор «Канадарм2», провели осмотр радиаторного клапана и заменили несколько камер на японском сегменте МКС.

В ходе ремонта Песке удалось запечатлеть вид на станцию и на Землю.