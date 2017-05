| Общество | 17:14 | 17.05.2017 Астронавт снял Землю из открытого космоса (ВИДЕО) Издание Gizmodo представило видео, которое снял бортинженер Международной космической станции, француз Тома Песке во время выхода в открытый космос, передают «Подробности». Вместе с американским астронавтом Шейном Кимбро они выполняли различные работы, в том числе смазали манипулятор «Канадарм2», провели осмотр радиаторного клапана и заменили несколько камер на японском сегменте МКС. В ходе ремонта Песке удалось запечатлеть вид на станцию и на Землю. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

