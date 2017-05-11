Новости среды: что сделано на Днепропетровщине

В Васильковке завершают реконструкцию здания под социальное жилье и проект по ликвидации подтоплений, в Елизаветовке - расширяют детский сад.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Топ-5 событий среды.



• В поселке Васильковка на 80% выполнена реконструкция молочной кухни под социальное жилье. Приводят в порядок здание, которое пустовало 10 лет, в частности, уже отремонтировали крышу, утеплили стены, установили новые окна. Строительные работы планируется завершить летом. Квартиры в доме получат 10 семейных врачей.

• Завершился ремонт улицы Ивана Франко в Желтых Водах. Ремонтники положили почти два километра нового асфальта.

• В Петриковском районе расширяют Елизаветовский детский сад. Здесь уже построили новый корпус со спальнями, игровой и кухней. Сейчас делают внутренние отделочные работы. Корпус рассчитан на 20 детей.

• Завершается экологический проект по ликвидации подтоплений в Васильковке. Побережье реки Бакаи уже расчистили от ила, сейчас там устанавливают гидросооружения, которые не дадут водоему разливаться. Работы завершатся уже через месяц.

• Завершился ремонт улицы Надднепрянская в поселке ВойсковоеСолонянского района - положили более километра асфальта. Всего в этом году на Днепропетровщинеза областной счет планируют капитально отремонтировать около 160 коммунальных дорог.

