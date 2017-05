| Общество | 17:24 | 17.05.2017 Новости среды: что сделано на Днепропетровщине В Васильковке завершают реконструкцию здания под социальное жилье и проект по ликвидации подтоплений, в Елизаветовке - расширяют детский сад. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Топ-5 событий среды.

• В поселке Васильковка на 80% выполнена реконструкция молочной кухни под социальное жилье. Приводят в порядок здание, которое пустовало 10 лет, в частности, уже отремонтировали крышу, утеплили стены, установили новые окна. Строительные работы планируется завершить летом. Квартиры в доме получат 10 семейных врачей. • Завершился ремонт улицы Ивана Франко в Желтых Водах. Ремонтники положили почти два километра нового асфальта. • В Петриковском районе расширяют Елизаветовский детский сад. Здесь уже построили новый корпус со спальнями, игровой и кухней. Сейчас делают внутренние отделочные работы. Корпус рассчитан на 20 детей. • Завершается экологический проект по ликвидации подтоплений в Васильковке. Побережье реки Бакаи уже расчистили от ила, сейчас там устанавливают гидросооружения, которые не дадут водоему разливаться. Работы завершатся уже через месяц. • Завершился ремонт улицы Надднепрянская в поселке ВойсковоеСолонянского района - положили более километра асфальта. Всего в этом году на Днепропетровщинеза областной счет планируют капитально отремонтировать около 160 коммунальных дорог.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7