Рейсовый автобус будет ходить в отдаленное село Ивановка

Рейсовый автобусный маршрут «Покровка - Межевая» продлили до села Ивановка Межевского района Днепропетровской области. Ранее жителям этого населенного пункта приходилось преодолевать расстояние 5 километров, чтобы попасть к остановке общественного транспорта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Воспользоваться обновленным маршрутом смогут почти полторы тысячи жителей Ивановки. Раньше им было крайне сложно добираться до электрички, которая направляется в Днепр, - приходилось ждать попутных машин. Теперь это в прошлом», - рассказали в профильном департаменте облгосадминистрации.

Общая длина автобусного маршрута «Покровка-Межевая» - более 60-ти километров. Рейс проходит почти десять населенных пунктов, среди них: Покровка, Орлы, Диброва, Подгавриловка, Гавриловка, Новопавловка, Межевая.