| Общество | 09:52 | 18.05.2017 Рейсовый автобус будет ходить в отдаленное село Ивановка Рейсовый автобусный маршрут «Покровка - Межевая» продлили до села Ивановка Межевского района Днепропетровской области. Ранее жителям этого населенного пункта приходилось преодолевать расстояние 5 километров, чтобы попасть к остановке общественного транспорта. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Воспользоваться обновленным маршрутом смогут почти полторы тысячи жителей Ивановки. Раньше им было крайне сложно добираться до электрички, которая направляется в Днепр, - приходилось ждать попутных машин. Теперь это в прошлом», - рассказали в профильном департаменте облгосадминистрации. Общая длина автобусного маршрута «Покровка-Межевая» - более 60-ти километров. Рейс проходит почти десять населенных пунктов, среди них: Покровка, Орлы, Диброва, Подгавриловка, Гавриловка, Новопавловка, Межевая. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7