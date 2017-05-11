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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:03 | 18.05.2017
Принцесса Японии отречется от титула ради брака с однокурсником

Японская принцесса Мако Акисино потеряет свой титул ради брака со своим бывшим однокурсником, который происходит из простой семьи, передает ВВС Украина.

Имперские законы Японии требуют, чтобы принцесса, которая сочетается с обычным человеком, оставила королевскую семью.

Принцесса Мако и 25-летний Keи Комуро встретились в 2012 году в ресторане. На то время они оба учились в Международном христианском университете в Токио.

Императорский дом сообщил, что планируется помолвка.

Как ожидается, после официального объявления определят дату свадьбы.

Японская принцесса уже не впервые теряет титул за женитьбы с обычным человеком.

Такой прецедент создала тетя принцессы Мако принцесса Саяко в 2005 году.

Принцесса Мако Акисино - старшая дочь принца Акисино (Фумихито) и принцессы Акисино (Кико), член Японской Императорской Семьи. Она - первая внучка правящего Императора Японии Акихито и императрицы Митико.
 
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Теги: происшествия

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