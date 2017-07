| Общество | 08:23 | 17.07.2017 Сегодня отмечается День этнографа Ежегодно, 17 июля, на Украине отмечается профессиональный праздник представителей различных этнографических школ - День этнографа. Впервые День этнографа начал отмечаться по инициативе первого заведующего кафедрой этнографии и антропологии Рудольфа Итса. Введен он в честь дня рождения этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Активно праздник начал отмечаться с 70-80-х годов XX века.

