| Общество | 09:24 | 17.07.2017 Сколько денег нужно для счастья, - исследование Ученые в очередной раз сравнили доходы людей и уровень их удовлетворенности жизнью. Как оказалось, и в деньгах счастье, передают «Подробности». Согласно исследованию, проведенному университетом Case Western Reserve University, доходы оказывают влияние, как на эмоциональное состояние человека, так и на воспринимаемое качество жизни.

И чем выше размер доходов, тем более комфортно человек чувствует себя. Исследования показывают, что $75 тыс. в год - это та суму, которая делает большинство людей счастливыми. Именно $75 тыс. в год для жителей США, как сумму необходимую для достижения финансового счастья, вывел и лауреат Нобелевской премии по экономики Ангус Дитон. По словам психолога Гарвардского университета Даниэля Гилберта, деньги делают людей счастливее только тогда, когда позволяют перейти в средний класс.

