| Общество | 09:52 | 17.07.2017 В парке им. Глобы произошло массовое нападение собак на прохожих 14 июля на выходе из Днепровского детского парка им. Глобы произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали несколько днепрян. На людей напали собаки, которые находились в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра. Патрульные, которые выехали на место происшествия, застали там троих пострадавших. Двое из них отделались испугом и мелкими царапинами. Еще одной пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь, поскольку у женщины были серьезные рваные раны на предплечье. Виновниками ЧП оказались 4 собаки, которые находились в припаркованном на выходе из парка автомобиле. Их владелец ушел, оставив окно приоткрытым, в результате чего животные выбрались наружу и хватали каждого, кто проходил мимо. Когда мужчина вернулся, патрульные потребовали от него документы на вакцинацию питомцев. Он документы предоставил. Далее общение с нерадивым хозяином продолжили следователи. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7