В парке им. Глобы произошло массовое нападение собак на прохожих

14 июля на выходе из Днепровского детского парка им. Глобы произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали несколько днепрян. На людей напали собаки, которые находились в припаркованном автомобиле.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Патрульные, которые выехали на место происшествия, застали там троих пострадавших. Двое из них отделались испугом и мелкими царапинами. Еще одной пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь, поскольку у женщины были серьезные рваные раны на предплечье.

Виновниками ЧП оказались 4 собаки, которые находились в припаркованном на выходе из парка автомобиле. Их владелец ушел, оставив окно приоткрытым, в результате чего животные выбрались наружу и хватали каждого, кто проходил мимо. Когда мужчина вернулся, патрульные потребовали от него документы на вакцинацию питомцев. Он документы предоставил. Далее общение с нерадивым хозяином продолжили следователи.