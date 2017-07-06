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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:58 | 17.07.2017
ДнепрОГА заинтересована в развитии современной транспортной инфраструктуры региона

Власти Днепропетровщины заинтересованы развивать в области современную европейскую транспортную инфраструктуру. Среди приоритетов - восстановление речного транспорта, строительство окружной дороги, южного съезда с моста и взлетно-посадочной полосы аэропорта. Транспортные проекты региона под евроинвестиции обсуждали на круглом столе в Днепропетровской ОГА.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Наша область стала третьим регионом, который должен подготовить три приоритетных проекта развития транспортной системы региона. Каждый житель Днепропетровщины хочет жить в европейском государстве. Сделать перевозки пассажиров более комфортными и безопасными - один из приоритетов национальной транспортной стратегии-2030, которую мы сейчас обсуждаем вместе с европейскими экспертами», - отметил заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко.

Акцент в дискуссии сделали на дорогах и речном транспорте. Автомагистрали и железная дорога региона давно страдают от перегрузки, поэтому тонны зерна и руды планируют в будущем перевозить рекой.

«Приблизить украинский транспорт к евростандартам - наша стратегическая задача. Грузовые перевозки должны стать более прибыльными и экологичными. В Европе самым дешевым и чистым для окружающей среды традиционно считается водный транспорт. Поэтому планируем активно развивать именно эту отрасль и рассчитываем на помощь европейских инвесторов», - подчеркнул заместитель Министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Достойные инвестиции позволят восстановить водный транспорт в среднесрочной перспективе, добавил Виктор Довгань. Начнут с ремонта шлюзов и углубления дна Днепра.

Подготовка проекта национальной транспортной стратегии-2030 финансируется Евросоюзом.
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