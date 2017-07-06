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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:00 | 17.07.2017
ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре

На минувшей неделе (10 - 16 июля) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua.

Также в списке самых популярных профессий оказались: консультант в магазин, продавец – консультант и водитель.

ТОП-10 ПРОФЕССИЙ:

• Менеджер по продажам
• Консультант в магазин
• Продавец-консультант
• Водитель
• Бухгалтер
• Директор
• Администратор
• Грузчик
• Разнорабочий
• Хостесс

По состоянию на понедельник, 17 июля, работодатели в Днепре ищут 4356 специалистов в разных областях, в тоже время 6138 человек находятся в поиске работы.
 
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Теги: Днепр

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