| Общество | 12:00 | 17.07.2017 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре На минувшей неделе (10 - 16 июля) на днепровском рынке труда среди самых востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Work.ua. Также в списке самых популярных профессий оказались: консультант в магазин, продавец – консультант и водитель. ТОП-10 ПРОФЕССИЙ: • Менеджер по продажам

• Консультант в магазин

• Продавец-консультант

• Водитель

• Бухгалтер

• Директор

• Администратор

• Грузчик

• Разнорабочий

• Хостесс По состоянию на понедельник, 17 июля, работодатели в Днепре ищут 4356 специалистов в разных областях, в тоже время 6138 человек находятся в поиске работы.

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