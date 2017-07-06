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| Общество | 13:32 | 17.07.2017
В Днепре сносят легендарный «Дом с атлантами» (ФОТО)

«Дом с атлантами» расположен по проспекту Яворницкого, 43. Это единственное в Днепре здание со скульптурами атлантов, возведенное во второй половине XIX века. На сегодняшний день от здания уже практически ничего не осталось. Здесь активно работает строительная техника.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

На месте «Дома с атлантами» планируют построить высотное здание – жилищно-торгово-деловой комплекс с 70-метровой башней. Ранее сообщалось, что фасад здания будет сохранен. Но, судя по всему, застройщик изменил свое решение.

Квартал, в котором расположен «Дом с атлантами», застраивался в 1840–1850-х годах при губернаторе Андрее Яковлевиче Фабре.

Фото: Юрий Чабаненко.
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