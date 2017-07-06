На летний период «Укрзалiзниця» назначила дополнительные поезда в Геническ, Бердянск и Одессу

Председатель областного совета Глеб Пригунов и директор «Приднепровской железной дороги» Николай Кужавски пришли договоренностей об увеличении курсирования пригородных электропоездов в южном направлении. «Укрзалiзниця» назначила дополнительные поезда и продолжила маршруты на дальние дистанции, в том числе в Геническ, Бердянск и Одессу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

«Из-за значительного увеличения пассажиропотока возникла необходимость увеличить количество рейсов в курортной зоны, чтобы жители области имели возможность без препятствий и очередей за билетами добираться до любимых мест отдыха.

Руководство железной дороги уверяет руководство области в том, что они тщательно следят за пассажиропотоком. В случае его увеличения будет идти речь о назначении дополнительных поездов, в том числе на отдельные даты и направления», - сообщают в пресс-службе.

Сейчас железной дорогой с пятницы по понедельник курсирует электропоезд № 6702/6701/6703 Днепр-Таврийск-Геническ, наполненность которого составляет до 60%.

Отдельно для детей, которые едут в летние лагеря, из Кривого Рога будет курсировать поезд до Геническа. График - с 16 июля по 7 августа, отправление из Кривого Рога - в 22:50, с Геническа - в 21:47.

Также «Укрзалiзниця» назначила дополнительный поезд №222 / 221 Новоалексеевка - Днепр. Поезд будет курсировать с Новоалексеевки и Днепра с 17 по 29 июля, кроме 19 июля, через день.

Недавно стали доступны и дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити + № 736/735 Киев - Запорожье - Киев. К концу лета он будет курсировать ежедневно.

Подробно ознакомиться с расписанием поездов можно на официальном сайте регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

