| Общество | 14:15 | 17.07.2017 За полгода Днепропетровщина заработала почти 10 млрд грн - Валентин Резниченко За шесть месяцев в бюджет Днепропетровской области поступило 9,7 млрд грн - почти на 13% больше запланированного. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Днепропетровская область уже ощущает результаты децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко. В областной и местные бюджеты только за полгода поступило на 1,1 млрдгрн больше, чем мы планировали. Дополнительные средства используем, в частности, на развитие социальной инфраструктуры - ремонт дорог, школ, садиков», - рассказал Валентин Резниченко.



На 528,7млнгрн перевыполнили план города областного значения и заработали 6,3 млрд грн.



На 107,8млнгрн больше бюджетных планов получили районы - почти 780 млн грн.



На 61,7млнгрн больше запланированного заработали объединенныегромады - их бюджет пополнился на 524,6 млн грн.



На сегодня Днепропетровщина заработала больше всего средств среди регионов Украины. В пересчете на одного жителя этот показатель составляет 2,5 тысячи гривен, тогда как в среднем по стране - 1, 7 тысячи гривен.

