| Общество | 15:18 | 17.07.2017 В Украину возвращается жара Синоптики советуют украинцам готовиться к жарким дням. В конце недели на всей территории Украины будет жарко. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 18 июля, атмосферный фронт из Польши приблизится к западной части страны и может принести небольшие дожди. Но, несмотря на это, в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. В конце недели на территории Украины будет по-настоящему жарко. Сегодня, 17 июля, по Украине температура достигнет + 20... + 25 градусов в западных и северных регионах. На Востоке страны - + 23 ... + 28 градусов, могут пройти небольшие грозы. В центральных и южных областях осадков не будет, обещают синоптики. А столбик термометра там поднимется там до + 22 ... + 28 градусов.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ погода, погода Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7