В Украину возвращается жара

Синоптики советуют украинцам готовиться к жарким дням. В конце недели на всей территории Украины будет жарко.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 18 июля, атмосферный фронт из Польши приблизится к западной части страны и может принести небольшие дожди. Но, несмотря на это, в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. В конце недели на территории Украины будет по-настоящему жарко.

Сегодня, 17 июля, по Украине температура достигнет + 20... + 25 градусов в западных и северных регионах.

На Востоке страны - + 23 ... + 28 градусов, могут пройти небольшие грозы.

В центральных и южных областях осадков не будет, обещают синоптики. А столбик термометра там поднимется там до + 22 ... + 28 градусов.

