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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:08 | 17.07.2017
Днепропетровщина отметила юбилей краеведа, исследователя и верного патриота Украины Михаила Рябцева

15 июля, в Днепре родственники, друзья и знакомые Михаила Рябцева собрались в областной библиотеке молодежи, чтобы выразить теплые слова поздравления 80-летнему юбиляру.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Его активная гражданская деятельность началась во времена Советского Союза, когда Михаил Рябцев отстаивал реабилитацию и популяризацию местных деятелей культуры, которых репрессировали советская власть.

Как отметил председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга, Михаил Рябцев имеет неисчерпаемую общественную совесть.

«Его просветительская деятельность началась с дальнего 1986 года. Поэтому представители многих общественных объединений, как Сичеславская «Просвита», общество политических узников и репрессированных инициировали празднования его активной гражданской позиции», - отметил Иван Дремлюга.

Михаил Рябцев в начале своей трудовой деятельности работал почтальоном, затем - пастухом, но он делал все, чтобы достичь своей цели и стать юристом. Последние десятилетия Михаил посвятил краеведческой деятельности. В частности, по его инициативе установлен горельеф писателю Василию Чапленка, который был репрессирован за буржуазный национализм.

Личные поздравления и специальную награду юбиляру также передал председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов.

«Михаил Рябцев является примером мужества и олицетворением патриотизма для современной молодежи. Этот человек в течение всей жизни находила в себе силы и вдохновение, чтобы прославлять и популяризировать украинскую самобытность, противостоя строгой цензуре советских времен. Михаил никогда не отказывался собственного происхождения, даже если это грозило его безопасности. Сегодня, когда настоящему патриоту Украины исполнилось 80 лет, мы можем отблагодарить его, подарив признание и поддержку идеалов, Михаил отстаивал всю жизнь! », - сказал Глеб Пригунов.
 
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Теги: Днепропетровщина

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