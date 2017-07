| Общество | 16:21 | 17.07.2017 Днепропетровщина внедряет ЭСКО-энергосервис для утепления бюджетных учреждений - Валентин Резниченко Сегодня Днепропетровщина - лидер Украины по количеству выданных обществам совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) «теплых» кредитов. На сегодня они получили уже 80 займов на 5,6 млн грн. Тем более для региона актуально внедрение ЭСКО-энергосервиса, который позволяет утеплять Бюджетные учреждения исключительно за счет бизнеса. Об этом рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. «Днепропетровщина - наиболее энергоемкая область Украины. Поэтому мы уже активно внедряем энергоэффективные технологии и проекты по энергосбережению. ЭСКО-энергосервис очень эффективен в этом контексте. Ведь речь идет об утеплении объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, больниц, жилых домов - без привлечения бюджетных средств», - рассказал Валентин Резниченко. О преимуществах термомодернизации бюджетных учреждений путем энергосервисных проектов говорили в ДнепрОГА на профильном семинаре для представителей местной власти, самоуправления и бизнеса. «В Украине нужно как можно быстрее уменьшать потребление энергоресурсов... Болевая точка - жилищная сфера... Плюс семьдесят тысяч бюджетных учреждений, которые также нуждаются в термомодернизации... Чтобы все их утеплить, нужно примерно восемь миллиардов евро... Чтобы все-таки утепляться, мы используем опыт европейских стран, они запускают в эту сферу бизнес», - сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук. Для внедрения ЭСКО-энергосервиса сегодня есть все необходимые механизмы, подчеркнул Сергей Савчук. Нормативные документы приняты, нужные подзаконные акты тоже есть. На тендерах можно выбрать того или иного инвестора, который предложит самые выгодные условия утепления и лучшую цену. «Развитые страны не привлекают бюджетные средства на утепление бюджетной сферы – они привлекают бизнес... Самое главное - предприниматели сами заинтересованы в как можно большем сокращении энергозатрат, поскольку именно с этого уменьшения они возвращают свои инвестиции. Энергосервисные контракты, как правило, окупаются за два-три года», - добавил Сергей Савчук. В течение 2016 года в Украине предприниматели реализовали 20 энергосервисных проектов. Только за первую неделю июля 2017 года ОСМД взяли «теплых» кредитов на 18 миллионов гривен – больше, чем за весь июнь, отметил Сергей Савчук. «Только за два отопительных сезона по трем категориям потребителей - население, бюджетная сфера, предприятия теплокоммунэнерго - нам удалось сократить потребление газа на 7,5 миллиардов кубометров... Таким образом, полтора миллиона долларов осталось в Украине», - подчеркнул Сергей Савчук. Проекты по энергомодернизации уже успешно действуют в Днепропетровской области. Так, альтернативное отопление используют в медучреждениях области. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

